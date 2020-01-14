انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنتهى يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجارى بامتحان الدراسات الاجتماعية للجميع، عدا مدارس اللغات التى تنهى امتحاناتها يوم الخميس الموافق 23 يناير الجارى بمواد المستوى الرفيع.

أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020م انطلق اليوم بمحافظة أسوان.وأوضح أن طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 24 ألفا و180 طالبا وطالبة (عام/ خاص/ لغات/ رياضى/ دمج/ منازل)، سوف يؤدون اليوم امتحاناتهم فى مادة (اللغة العربية والخط والإملاء) أمام 292 لجنة على مستوى المديرية، بواقع (67 لجنة بإدارة أسوان/ 21 لجنة بإدارة دراو/ 35 لجنة بإدارة نصر النوبة/ 73 لجنة بإدارة كوم امبو/ 96 لجنة بإدارة إدفو).وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم تأمين جميع اللجان، كما تم تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات لتلقى أى شكاوى أو مشكلات قد تحدث خلال فترة الامتحانات.وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على ضرورة التزام الجميع بكل الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على السادة القائمين على اللجان والامتحانات بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.