AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كبيرة من الكبائر.. منظمة خريجى الأزهر تستنكر الهجوم الإرهابى فى كينيا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:07 ص
منظمة خريجي الازهر
منظمة خريجي الازهر
Advertisements
القسم الديني
استنكرت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بيان لها اليوم، الثلاثاء، ما قام به مسلحون متطرفون من حركة الشباب الصومالية، من هجوم على مركز كاموث في مقاطعة جاريسا، وإشعال النار في مركز للشرطة ومحاولة تدمير برج للاتصالات شرقي كينيا، ما أدى إلى مقتل 3 مدرسين.

وقال بيان المنظمة إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" [النساء: 93].

واستندت المنظمة أيضًا إلى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... " [رواه البخاري ومسلم].

وأضاف البيان: "إن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" [الأنعام: 151].

كما تقدم البيان بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعيا الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

كانت حركة "الشباب" الصومالية المتمردة أعلنت مسئوليتها الأربعاء الماضى عن الانفجار الذى استهدف نقطة تفتيش أمنية بالقرب من القصر الرئاسى بالعاصمة الصومالية مقديشيو.

وقالت الحركة - فى بيان نقله راديو "شابيلى" الصومالى "إن الهجوم يهدف إلى إظهار أن الحكومة لم تؤمن بالكامل الشرايين الرئيسية لمقديشيو".

وأسفر الانفجار، الذى وقع بواسطة سيارة مفخخة، عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، ويأتى بعد أيام من الهجوم الذى شنته عناصر الحركة المتمردة على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية فى منطقة "لامو" الساحلية بكينيا؛ مما أسفر عن مقتل 3 مواطنين أمريكيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة شرق بوركينا فاسو

الإسلام توعد المعتدي على الأرواح بأشد العقاب..خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي بالصومال

"خريجي الأزهر" تدين انفجار الصومال: عمل ضد الإسلام وإحياء النفس وعمارة الأرض

منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بـ الصومال

«خريجي الأزهر» تستنكر هجوم بوركينافاسو: عمل إرهابي ضد مدنيين معظمهم نساء

منظمة خريجي الأزهر تستنكر الهجوم على المدنيين في الكونغو

ترشيحاتنا

لو عملت لحد بلوك على واتساب.. هيعرف ولا لأ؟

أخبار الرياضة ليلا.. الأهلي يلاحق المزور قانونيا.. الزمالك يقيد بديل النقاز.. مدرب جديد لـ برشلونة

تعافي السياحة.. مصر تتخطى المعدلات التي حققتها قبل 2011..فيديو

بالصور | تحدي كارلوس غصن يلف العالم.. اختباء داخل صندوق الآلات الموسيقية

لا تضعيها في الفريزر مباشرةً.. تعرف على أفضل طريقة لتخزين اللحم

تخفيض جديد في أسعار جاك jac في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد في أسعار جاك jac في مصر.. صور

نادين نجيم تكشف عن «لوك» مسلسلها الجديد

مين أحلى.. لطيفة تتألق بفستان ناهد السباعى ..صور