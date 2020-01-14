نصحية تركي آل الشيخ لـ ميسي وراء تخلص برشلونة من فالفيردي.. شاهد

بعد ساعات قليلة من ترشيح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي الميريا الإسباني، لـ كيكي سيتين، مدرب ريال بيتيس السابق، لقيادة فريق برشلونة خلفا لـ فالفيردي، أعلنت بالفعل إدارة البلوجرانا مساء أمس، الاثنين، تولي صاحب الـ 61، عاما القيادة القنية للفريق.



كان تركي آل الشيخ كتب عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأول، الأحد: "قلت لصديقي ميسي من ثلاثة أشهر، وما زالت أقول، لا بد من تعيين كيكي مديرا فنيا لبرشلونة سريعا".



ورحل فالفيردي عن تدريب برشلونة، بعد الهجوم عليه مؤخرا، بسبب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، الخميس الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



ويعرف عن كيكي عشقه لأسلوب الكرات الأرضية السريعة والقصيرة وتبادل المراكز وبناء الهجمات من الخلف ، أي أنه الأقرب لفلسفة برشلونة الشهيرة بـ"تيكي تاكا".



يذكر أن سيتين هو آخر مدرب فاز على برشلونة في الدوري على ملعب "كامب نو" حين تغلب ريال بيتيس عليه 4-3 في 11 نوفمبر 2018، لكنه ليس صاحب سيرة ذاتية كبيرة ، وهو ما أثار حفيظة عشاق الفريق الكتالوني، مع انتظار رؤية بصمته مع الفريق.