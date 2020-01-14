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فن

شاهد.. محمد رمضان وأحمد زاهر فى كواليس مسلسل البرنس

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان احمد زاهر من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة من كواليس مسلسل "البرنس".

وظهر زاهر برفقة مجموعة من أبطال العمل وهم الفنان محمد رمضان، إدوارد، نجلاء بدر، أحمد داش، والمخرج محمد سامى.

وعلق أحمد زاهر على الصورة: "قل اعوذ برب الفلق , جزء من كاست مسلسل البرنس .. رمضان 2020 يارب اكتبلنا النجاح المبهر باذنك يارب".

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعى أحمد زاهر وجاءت أبرز التعليقات: بالنجاح ان شاء الله, احمد زاهر و محمد رمضان يعنى هيبقى مسلسل حلو.

مسلسل "البرنس" بطولة: محمد رمضان، نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.

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