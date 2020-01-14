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حوادث

ضبط 5370 قرص مكملات غذائية بالصيدليات والنوادي الصحية بالغردقة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:29 ص
مكملات غذائية
مكملات غذائية
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إبراهيم جادالله
شنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، حملة بالاشتراك مع مباحث التموين، على الصيدليات و النوادي الصحية بمدينة الغردقة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بـ البحر الأحمر ، بالرقابة المشددة على الصيدليات والنوادي الصحية ومتابعة الحركة الدوائية بجميع المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

وتمكنت الحملة التي قادها الدكتور محمود السباعى، مدير الإدارة العامة للصيدلة، وأعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية، من المرور على 6 صيدليات، وتم غلق 2 صيدلية لعدم وجود مدير مسئول، والمرور على 4 نوادي صحية لم يتم رصد مخالفات بها، وتفتيش 3 محلات لبيع مستلزمات رياضية.

وتم ضبط 10 كيلو " امينو اسيد" و5970 قرص مكملات غذائية بقيمة 120 ألف جنيه تقريبًا.

وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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