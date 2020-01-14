لأفضل خدمة طبية للمرضى..زايد: إضافة 1125 سرير إقامة بـ24 مستشفى حميات على مستوى الجمهورية..تدريب 250 طبيبا و250 من التمريض والفنيين بـ 10 محافظات..استكمال مشروع حميات المنصورة الجديد بسعة 150 سريرا

وزيرة الصحة:

تدريب 925 طبيبًا و875 من التمريض والفنيين على البروتوكول العلاجي والأدلة الإرشادية الإكلينيكية لأمراض الحميات بـ20 محافظة

الانتهاء من تحديث البروتوكول والأدلة الإرشادية الإكلينيكية لأمراض الحميات بالتنسيق مع الأخصائيين

تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمستشفيات الحميات للمرور على 23 مستشفى لمتابعة تقديم وصرف العلاج

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إضافة 1125 سرير إقامة بمشتملاته بـ24 مستشفى حميات على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الوزارة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وإحلال وتجديد أَسرة المرضى بمستشفيات الحميات بجميع المحافظات لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، وذلك خلال العام المنقضي 2019.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم تدريب 925 طبيبًا و875 من التمريض والفنيين على البروتوكول العلاجي والأدلة الإرشادية الإكلينيكية لأمراض الحميات وذلك بـ20 محافظة على مستوى الجمهورية، ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بمستشفيات الحميات.وقال الدكتور خالد مجاهد إنه فى اطار خطة الوزارة لرفع كفاءة القوى البشرية، فقد تم تدريب 250 طبيبًا و250 من التمريض والفنيين، بمحافظات "كفر الشيخ، والبحيرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والقاهرة، وقنا، وسوهاج، ودمياط، والدقهلية"، على العناية المركزة ورعاية الحالات الحرجة بمستشفيات الحميات، ومناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي تشخيصي وعلاجي بوحدات الكبد، كما تم التدريب على الوسائل الحديثة في التشخيص والتعامل مع أمراض الحميات، لافتًا إلى الانتهاء من تحديث البروتوكول والأدلة الإرشادية الإكلينيكية لأمراض الحميات بالتنسيق مع الأخصائيين والاستشاريين بالحميات وأساتذة الجامعات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والذي تم الانتهاء منه وطباعته وتوزيعه على مستشفيات الحميات بالمحافظات المختلفة منذ عام 2017.من جانبه، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمستشفيات الحميات للمرور على 23 مستشفى لمتابعة تقديم وصرف العلاج للحالات الإيجابية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، وذلك بوحدات علاج الفيروسات الكبدية بمستشفيات وأقسام الحميات بالمحافظات المختلفة.وكشف الدكتور علاء عيد أنه جار استكمال مشروع إنشاء مبنى مستشفى حميات المنصورة الجديد بسعة 150 سريرًا و24 سرير عناية مركزة تخصصية لمرضى الحميات، ووحدة مناظير جهاز هضمي، ووحدة علاج فيروسات كبدية وحدة غسيل كلوي، وأقسام متخصصة للطوارئ والأشعة والمعامل، مشيرًا إلى أنه جار استكمال مشروع إنشاء مبنى مستشفى حميات طنطا الجديد بسعة 176 سريرًا، و16 سرير عناية مركزة تخصصية لمرضى الحميات، ووحدة مناظير جهاز هضمي وكبد، ووحدة علاج فيروسات، وعيادات خارجية وأقسام للطوارئ، ووحدة غسيل كلوي، فيما تم الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد بمستشفى حميات طنطا.