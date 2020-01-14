تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية فوق بوابة فاطمة بكفر كلا في لبنان

نشرت وسائل إعلام لبنانية اليوم الثلاثاء نبأ عاجلا حول تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية فوق بوابة فاطمة في بلدة كفر كلا.



وفى سياق منفصل أعلنت المقاومة الفلسطينية، إسقاط طائرة إسرائيلية في أثناء تحليقها فوق مستشفى شمال قطاع غزة.



وقالت وكالة "غزة الآن" إن عناصر المقاومة، رصدوا الطائرة المسيرة في السماء، حيث أطلقوا عليها النار؛ ما تسبب في سقوطها.



تم التعرف على نوع الطائرة الإسرائيلية وهي من نوع "كواد كابتر" المختصة بالتجسس والاستطلاع في أماكن قريبة للسكان في غزة، وتجوب بشكل متكرر في أماكن مختلفة من القطاع.



واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط المقاومة الفلسطينية لعدد من الطائرات من نفس نوع هذه الطائرة في قطاع غزة.



واتهمت المقاومة الفلسطينية، هذا النوع من الطائرات، بالوقوف وراء عمليات الاغتيالات التي يتعرض لها قادة المقاومة الفلسطينية.