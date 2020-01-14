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أخبار العالم

إيران تعلن اعتقال 30 شخصا في واقعة سقوط الطائرة الأوكرانية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:43 ص
اعتقال 30 شخصا في
اعتقال 30 شخصا في قضية حادث سقوط الطائرة الأوكرانية
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن القضاء الإيراني أعلن اعتقال 30 شخصا في قضية حادث سقوط الطائرة الأوكرانية.

وكان القضاء الإيرانى، أكد اعتقال عدد من الأشخاص لضلوعهم فى حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأعربت الحكومة الإيرانية، عن أسفها للتأخير في الإعلان عن المعلومات المتعلقة بحادث الطائرة الأوكرانية، الذي أودى بحياة 176 راكبًا بعد استهدافها عن طريق الخطأ بصاروخ أطلق من قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، معتبرًا أن الحكومة الإيرانية مسؤولة أمام الإيرانيين والدول التي فقدت رعاياها" في الحادث.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "حادث الطائرة كان مأساويا ويجب التحقيق فيه بعناية"، مضيفًا أن "حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر".
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