ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء في السوق اليوم..وصلت كام؟

شهدت أسعار الفراخ والبيض تباينا في السوق المحلية، اليوم السبت، وترتفع الأسعار في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 إلى 10 جنيه للكيلو حسب المكان والمحافظة.

ويرصد موقع صدى البلد أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت الموافق 4 يوليو 2026 ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الفراخ والبيض في مصر اليوم السبت

ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع إلى 65 جنيهًا مقابل 60 جنيهًا أمس، ليصل إلى المستهلك بنحو 73 جنيهًا للكيلو.

سجلت سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 43 جنيهًا بالمزرعة و55 جنيهًا للمستهلك.

واستقر سعر كيلو الفراخ الساسو عند 80 جنيهًا بالمزرعة ليباع للمستهلك بسعر 90 جنيهًا.

وبلغ سعر الفراخ البلدي 100 جنيهات بالمزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيهًا للكيلو.



وتراوح سعر كيلو البانية بين 200 و220 جنيهًا في بعض المحلات، بعد أن كان يسجل نحو 260 جنيهًا.

أسعار البيض

سجلت أسعار البيض صعودا تدريجيًا في الأسواق، عدا البيض الأحمر الذى تراجع بقيمة جنيها وجاءت الأسعار كالتالي:

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 93 جنيهًا .

-سجلت أسعار البيض الأبيض نحو 83 جنيها بارتفاع جنيها، ونحو 90 جنيها للمستهلك للكرتونة.

-بلغت كرتونة البيض البلدي نحو 94 جنيه جملة و110 جنيهات للمستهلك.



مطالب بدعم المنتجين

في سياق متصل، طالب عدد من العاملين بقطاع الدواجن بضرورة التدخل لدعم المنتجين في ظل الخسائر التي تكبدها المربون خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الأسعار عن تكلفة الإنتاج، مؤكدين أهمية التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة واستيعاب الفائض من الإنتاج للحفاظ على استقرار الصناعة واستمرارية المربين داخل السوق.