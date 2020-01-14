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أخبار البلد

أهمها خبيئة العساسيف.. السياحة الثقافية: 18 كشفا أثريا خلال 2019

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:10 م
سياحة ثقافية
سياحة ثقافية
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محمد الاسكندرانى
قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مصر حققت العديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، والتي بلغ عددها 18 كشفا لبعثات وزارة الآثار أهمها اكتشاف خبيئة العساسيف التي تضم 30 تابوتًا مغلقًا محتفظًا بألوانه بالأقصر، وترجع للقرن العاشر قبل الميلاد، حيث تم تصنيفها كواحدة من أهم 26 اكتشافًا علميًا في عام 2019.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن مصر تحتفل اليوم 14 يناير بعيد الأثريين، مشيرا إلي أن اللجنة أيضا تعتبرهم هم جزءا أساسيا وجوهريا من صناعة السياحة بشكل عام والسياحة الثقافية بشكل خاص، مؤكدا أن الأثري يلعب دورا كبيرا في البحث عن كنوز الحضارة المصرية التي ما تزال أرضا حبل بها وبأسرارها.

و تابع " عثمان " أن أهم ما يميز المقصد السياحي المصري هو السياحة الثقافية التي تعتمد علي مشاهدة تلك المعابد و الأعمال الابداعية العظيمة التي تركها المصري القديم شاهد علي إبداعه و راوي لمعتقداته، والأثريين من خلال أعمالهم سواء علي مستوي الاكتشافات أو الترميم يقدمون أعمال عظيمة ليس لوطنهم فقط و لكن للحضارة الإنسانية وتاريخ البشرية.

و دعا رئيس اللجنة إلي ضرورة تصوير مقاطع فيديو تسجل مجهود الأثريين في الاكتشافات والترميم، واستخدامها في الترويج لمنتج السياحة الثقافية عبر السوشيال ميديا.

ووجه عثمان، التهنئة بعيد الأثريين لـ د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، مشيرا إلى أن التناغم الجاري حاليا بعد ضم الوزارتين متوقعا أن ينعكس ذلك التناغم علي زيادة حجم الحركة خلال العام 2020.
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