السياحة والآثار تحتفل بعيد الأثريين الرابع عشر من دار الأوبرا.. اليوم

تحتفل وزارة السياحة والآثار بـ عيد الأثرين الرابع عشر اليوم الثلاثاء بدار الأوبرا المصرية بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ولفيف من القيادات.



من المقرر -بحسب بيان اليوم الثلاثاء- أن يشهد الاحتفال بعيد الأثريين تكريم أثريين ومرممين أثبتوا جديتهم وتميزهم على مدار العام.



وشهدت الأيام الأولى من يناير الجارى العديد من تحركات نشطة لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أبرزها تفقد منشآت فندقية جديدة ومتحف الغردقة وعقد لقاءات مع مستثمري السياحة.



كما تضمنت تحركاته تشكيل لجنة قومية تضم خبراء من كل الجهات المعنية لإعداد ملف لتقديمه إلى منظمة اليونسكو لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمي اللامادي وتسجيل أديرة وادي النطرون الأربعة على قائمة التراث العالمي المادي.



وشملت نشاطاته تفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بمجمع الأديان بمصر القديمة.