جورج سيدهم.. كيف سرق العجوز الضاحك الأضواء بـ صورة واحدة

سكت الكلام كثيرا عن جورج سيدهم الذي اختفى عن الأنظار لفترة جاوزت عامين منذ آخر ظهور لها في أحد الإعلانات الرمضانية بصحبة سمير غانم في الموسم الرمضاني قبل الفائت.



مؤشرات البحث على "جوجل" أخبرت المستخدمين من خلال بياناتها المتاحة أن اسم جورج سيدهم يعتلي بقوة اهتمامات الناس منذ صباح اليوم، الثلاثاء، متفوقا على غيره من الأحداث والأسماء التي تتمحور حولها اهتمامات الناس في تلك الفترة.



حكاية صورة

يبدو أن الفنان هاني رمزي وأشقاءه تجمعه علاقة وطيدة بأسرة الفنان جورج سيدهم، وهو ما دعا المحامي أمير رمزي لنشر صورة مع الفنان جورج سيدهم بصحبة هاني وإيهاب أشقائه.



وعلق أمير على الصورة قائلا: «كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتور ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالى، سنة سعيدة عليكم».



ظهر جورج سيدهم في الصورة جالسا على كرسيه وساقيه مغطاة تبدو عليه علامات الكبر، لكن ابتسامته المعهودة لم تفارقه.



الصورة حققت انتشارا كبيرا بين مستخدمي السوشيال ميديا وتعددت التعليقات المشيدة بالفنان ومشواره الفني بين "وحشتنا يا أستاذ جورج"، "والله زمان يا نجم"، و "كل سنة وانت طيب يا أستاذ جورج يا جميل".



آخر ظهور لـ جورج سيدهم

في أحد الإعلانات التجارية لموسم رمضان، اجتمع جورج سيدهم مع سمير غانم وصورة رمزية للراحل الفنان الضيف أحمد، ثلاثي أضواء المسرح.



وظهر الثنائي في ديكور خاص يشبه ديكور مسرحية "المتزوجون" التي تشاركا في بطولتها إلى جانب الفنانة شيرين.



ويبدو أن جورج سيدهم سيجمعه عمل فني قريب بالفنان سمير غانم، حيث كتبت الدكتورة ليندا زوجته: "قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم".



من هو جورج سيدهم

فنان كوميدي مصري ولد بمحافظة سوهاج عام 1938 وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس، التحق بالتمثيل من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع سمير غانم والضيف أحمد.



تميز بعد ذلك في الأدوار الكوميدية وأداء الاسكتشات الغنائية والساخرة، وتميز في السينما والدراما والمسرح بشكل لافت قبل أن يصاب بمرض أقعده عن التمثيل.



في الرصيد الفني لـ جورج سيدهم 22 مسلسلا، وأكثر من 60 فيلما، وأكثر من 20 مسرحية، بالإضافة إلى عشرات السهرات التليفزيونية.





