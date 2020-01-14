نتنياهو يطالب رئيس الكنيست بتأجيل جلسة حصانته

طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قادة أحزاب اليمين مخاطبة رئيس الكنيست لتأجيل جلسة الحصانة.



وقالت القناة 7 العبرية، إن نتنياهو طالب الأحزاب نيابة عنه بالضغط على رئيس الكنيست يولي إدلشتاين لتأجيل الجلسة بناءً على طلبه للحصول على الحصانة.



واجتمع نتنياهو مع رؤساء أحزاب اليمن وذلك في أعقاب قرار اللجنة المنظمة البرلمانية من تشكيل لجنة تناط بها مهمة مناقشة طلب حصانته.



وأفادت القناة أن زعيم حزب الليكود نتنياهو انتقد بشدة هذا القرار، وينوي الحزب التوجه إلى المحكمة العليا للالتماس ضد قرار اللجنة المنظمة للكنيست.