AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو يطالب رئيس الكنيست بتأجيل جلسة حصانته

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:00 م
نتنياهو يطالب إدلشتاين
نتنياهو يطالب إدلشتاين بتأجيل جلسة حصانته
Advertisements
سمر صالح
طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قادة أحزاب اليمين مخاطبة رئيس الكنيست لتأجيل جلسة الحصانة.

وقالت القناة 7 العبرية، إن نتنياهو طالب الأحزاب نيابة عنه بالضغط على رئيس الكنيست يولي إدلشتاين لتأجيل الجلسة بناءً على طلبه للحصول على الحصانة.

واجتمع نتنياهو مع رؤساء أحزاب اليمن وذلك في أعقاب قرار اللجنة المنظمة البرلمانية من تشكيل لجنة تناط بها مهمة مناقشة طلب حصانته.

وأفادت القناة أن زعيم حزب الليكود نتنياهو انتقد بشدة هذا القرار، وينوي الحزب التوجه إلى المحكمة العليا للالتماس ضد قرار اللجنة المنظمة للكنيست.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في محاولة أخيرة.. رئيس الكنيست يلتقى مندوبي الليكود وكاحول لافان لتشكيل الحكومة

أسبوعان على حل الكنيست.. فشل المحاولة الأخيرة للتفاوض بين الليكود وكاحول لافان.. مطالبات باستقالة فورية لـ نتنياهو.. ليبرمان يضع شرطا لحل الأزمة.. وبيبي يتهم لابيد

محاكمة نتنياهو.. رئيس حكومة إسرائيل لن يطلب حصانة ضد قضايا فساده

أخبار إسرائيل.. الكنيست يبدأ حل نفسه تمهيدا للانتخابات الثالثة.. اكتشاف قضية فساد خطيرة بجهاز أمني إسرائيلي.. ليبرمان جانتس وبيرتس يهاجمان نتنياهو.. وحزب الليكود يقرر إجراء انتخابات داخلية

جدعون ساعر يقدم أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الليكود

نتنياهو يطالب الكنيست بمنحه حصانة من المحاكمة بتهمة الفساد

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق في إغلاق.. مفتي الجمهورية يجيب

لماذا تلجأ أغلب المطاعم لوضع الاسبرين على اللحم قبل شوية

حتى لا تلام مصر بعد ذلك.. دبلوماسى يكشف الإجراءات التصعيدية فى حال تعنت إثيوبيا.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. الأهلي يلاحق المزور قانونيا.. الزمالك يقيد بديل النقاز.. مدرب جديد لـ برشلونة

اليوم.. استئناف المفاوضات الفنية في أمريكا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

أردوغان يتحدي: ليبيا ليست دولة أجنبية بل جزءا من الدولة العثمانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور

مرتديًا ملابس نسائية.. شاب عربي يحاول نزع حجاب امرأة في برلين.. فيديو

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات