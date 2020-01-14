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تعليم

جامعة الوادي الجديد تحقق 100% إنجازا في الرد على الشكاوى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، عن إنجاز الجامعة لنسبة 100% على الشكاوى المقدمة من كليات الجامعة وجميع قطاعات ووحدات الجامعة، وذلك وفقًا لتقرير بوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس جامعة الوادي الجديد، أن هناك تحركًا سريعا من الجامعة تجاه الشكاوى المقدمة، حيث يتم فحصها بدقة وفي أسرع وقت ممكن من خلال وحدة الرد على الشكاوى بمكتب أ.د/ رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور القذافي خلف منسق مكافحة الفساد بالجامعة، أنه بناء علي تقرير مؤشرات قياس الأداء بالبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تم الرد علي إجمالي عدد 15 شكوي بواقع 13 شكوي فردية و 2 شكوي جماعية من أصل 15 شكوي ليكون معدل انجاز الشكاوي لعام 2019 بنسبة 100%.
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