عبد العال يحيل 4 مشاريع قوانين وقرارا جمهوريا للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب برئاسة على عبد العال، قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2020 إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي، بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019.



كما أحال عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر إلى لجنة مشتركة من لجنتى الحطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.



كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب مرتضي منصور و 60 نائبا أخرين بتعديل بعض أحكام قانون الطفل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى.



كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة مى بدران و 60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام قانون الأحوال المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.



كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى و 60 نائبا أخرين بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين إلى لجنة الإدارة المحلية.

