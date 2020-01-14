شهادات مزورة.. ضبط سيدة أنشأت كيانا تعليميا وهميا بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالغربية لقيامها بإنشاء كيان تعليمى وهمى ومنح الدارسين شهادات مزورة.



أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص"كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وترويجها شهادات (مزورة) لراغبى الحصول عليها، والنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.



بالاستعلام من الجهات المختصة أفادت بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له ثمة تراخيص، عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أمكن ضبطها.



وبتفتيش مقر الكيان تم ضبط 20 شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفة، منسوبة لإحدى المؤسسات التعليمية الدولية، ممهورة بأختام شعار الدولة (مزورة)، و(20) شهادة إجتياز برنامجتدريبى بأسماء أشخاص مختلفة لإحدى المؤسسات التعليمية الدولية، و(47) شهادة باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة، منسوبة لبعض المؤسسات التعليمية (مزورة)، ومجموعة من الكارنيهات، منسوبة لإحدى المؤسسات التعليمية بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة من إستمارات إلتحاق بـ"برنامج تدريبى خاص"بإحدى المؤسسات التعليمية خالية البيانات، و(2) دفتر إيصال استلام نقدية باسم ذلك الكيان بإجمالى(80 ألف جنيه)، وجهاز كمبيوتر، مُحمل بالعديد من الشهادات باللغة الأجنبية، خاصة بإحدى المؤسسات التعليمية، ومجموعة من الدورات التدريبية، وصور للشهادات المضبوطة.



بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط، إعترفت بنشاطها الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على المواطنين.