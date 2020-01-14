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مرأة

شاركي أهلك.. استشاري الصحة النفسية يكشف الممنوع في فترة الخطوبة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:33 م
الممنوع في فترة الخطوبة
الممنوع في فترة الخطوبة
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حياة عبد العزيز
قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية لـ"صدى البلد"، إن فترة الخطوبة هي مجرد للتعارف بين الفتاة والشاب، ومعرفة العيوب والمميزات وكيفية التأقلم مع العلاقة وأخذ القرار السليم.

وتابع أن الحب وحده لا يكفي لبناء الثقة بين الرجل وخطيبته، فهناك بعض الرجال تستغل درجة الحب التي تنشأ بينه وبين الفتاة، لاستغلالها في طلب أشياء تندرج تحت مسمى الحب.

وأضاف أن على الفتاة أن تتسم بشخصية قوية حتى وإن كانت لم تتسم بهذه الصفة، فيجب أن تبدو له، أنها واعية بدرجة كافية.

وأكد على عمل توازن فالخطوبة فترة مؤقتة وتجربة إما تكتمل إما تنتهي، كما أنها يجب أن تضع بعض الحدود له في اتخاذ القرارات، ولا تسمح له أن يكون هو المتحكم في حياتها سواء في العمل أو الدراسة، أو حياتها الشخصية.

ونصح الفتاة بـ عدم التخلي عن الأهل في اتخاذ القرارات في فترة الخطوبة، فبعض الفتيات تلجأ لخطيبها في كل الأمور، وذلك يعتبر من الممنوع، وتعرضها للاستغلال تحت مسمى الحب والمسؤولية.

وتابع استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية، أن عند استغلال الرجل للفتاة، سواء باللمس أو بعض الكلمات، فيجب أن تعود لأهلها فورًا دون تردد.

وأكد ضرورة الحفاظ على ذاتها، وعدم الإطالة في الحديث بالهاتف المحمول، أو الجلوس بمفردهم، لعدم التطرق إلى الحديث فيما يخص بالعلاقات الزوجية، والحميمية.
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