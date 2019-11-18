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مرأة

بعيدا عن التقليدي والمألوف.. عروس تستبدل فستان الخطوبة بالقفطان

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:01 م
ماريهان احمد عروس
ماريهان احمد عروس ترتدي القفطان
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حياة عبد العزيز
تحلم كل الفتيات بارتداء الفستان يوم عرسها، فتبدأ باختيار اللون والتصميم الذي يناسبها، وذلك من المعتاد فعله، لكن مريهان أحمد أرادت أن تكسر الشكل المعتاد والتقليدي دون تخطيط منها لذلك، فالقدر وضيق الوقت جعلها عروسة مختلفة تخطف أنظار الحاضرين وقلب عريسها بفكرة مبتكرة.

مريهان أحمد واحدة من الفتيات اللاتي تهوى ارتداء الفساتين لتبدو كـ"سندريلا"، وبالرغم من حبها الشديد لهم إلا أنها تخلت عن ارتدائه يوم خطوبتها قائلًة "كنت دايمًا بحلم بفستان الخطوبة لدرجة أني كنت محددة اللون الأزرق، ولكن كان ناقص على الفرح 3 أسابيع ومش هلحق أفصل، فنزلت أدور في المحلات عشان أشتري أي فستان" فالوقت الضيق وضع الفتاة في موقف لا تحسد عليه.

تطرقت الفتاة لمحلات عديدة تبحث عن الفستان الذي يخطف نظرها لتبدو في خطوبتها مع شريك العمر كما تحلم، "دخلنا محل نتفرج لقيت ماما بتقولي قيسي القفطان ده"، وبنظرات شديدة الحيرة أخذت القفطان من يد والدتها لتتجه بخطوات متأنية نحو غرفة تغيير الملابس لتخرج منها تخطف نظر الجميع بالمحل فتقبلت ردود الأفعال بابتسامة وقناعة، "الخطوبة في البيت فكنت عاوزة حاجة بسيطة فالقفطان أنسب حاجة فعلًا" على حد وصفها لـ"صدى البلد".

تعرضت مريهان للمضايقات بسبب كسرها للعادات والتقاليد التي ألزمت الفتاة أن ترتدي الفستان في الفرح سواء الخطوبة أو الزفاف، بدايًة من استعدادها عند وضع اللمسات الجمالية صباحًا "في بنت قالتلي شكلك مش حلو" تلك العبارة وقعت على مسمعها وجعلتها تبكي إلا أنها قناعتها الداخلية تغلبت على الموقف.

"إنتي زي الملاك".. تلك الكلمات الرومانسية من العريس جعلت العروس في عالم آخر لتتناسى كل ما مر عليها منذ أزمتها في الحصول على فستان وحتى سماعها لعبارات تكاد تكسر فرحتها، "العريس انبهر بشكلي فحسيت إني نسيت كل اللي حصل وركزت في فرحتي".
بعيدا عن التقليدي والمألوف.. عروس تستبدل فستان الخطوبة بالقفطان
بعيدا عن التقليدي والمألوف.. عروس تستبدل فستان الخطوبة بالقفطان
بعيدا عن التقليدي والمألوف.. عروس تستبدل فستان الخطوبة بالقفطان
بعيدا عن التقليدي والمألوف.. عروس تستبدل فستان الخطوبة بالقفطان
بعيدا عن التقليدي والمألوف.. عروس تستبدل فستان الخطوبة بالقفطان
بعيدا عن التقليدي والمألوف.. عروس تستبدل فستان الخطوبة بالقفطان
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