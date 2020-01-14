نصف ساعة للشرح.. عبد العال يحدد آلية استجواب وزيرة الصحة بالبرلمان

حدد الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، آلية استجواب البرلمان لوزيرة الصحة فى الاتهامات الموجهة إليه فيما يخص تهالك وإهمال مستشفى بولاق الدكرور.



وقال عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، إن النائب محمد الحسينى مقدم الاستجواب سيشرح الاستجواب خلال مدة لا تزيد على نصف ساعة ، على أن ترد وزيرة الصحة على اتهامات النائب ، ثم يعقب بعدها مقدم الاستجواب على حديث الوزيرة فى مدة لا تزيد على 5 دقائق.



وأشار رئيس المجلس إلى أنه سيتم فتح النقاش العام لعدد محدود من النواب، على ألا يتم إقحام أى موضوعات أخرى خارج نطاق الاستجواب.



وبدأ مجلس النواب منذ قليل فى مناقشة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة.

