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رياضة

شاهد.. الأهلي يمنح هدف حمدي فتحي أمام اطلع بره الأفضل في 2019

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي، فوز هدف حمدي فتحي في شباك فريق إطلع بره من جنوب السودان، الأفضل للفريق عام 2019.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر تويتر، تغريدة، هنأ فيها اللاعب على هدفه الذي اختير في استفتاء جماهيري كأفضل هدف للمارد الأحمر عام 2019.

وسجل حمدي فتحي الهدف السادس للأهلي في شباك إطلع بره، في إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على حساب إطلع بره في إياب الدور التمهيدي بتسعة أهداف نظيفة.
شاهد.. الأهلي يمنح هدف حمدي فتحي أمام اطلع بره الأفضل في 2019
شاهد.. الأهلي يمنح هدف حمدي فتحي أمام اطلع بره الأفضل في 2019
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