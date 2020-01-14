ضبط مدير شركة نصب على شخصين بزعم توفير وحدات سكنية

نجحت إدارة الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير وحدات سكنية لهم فى المدن السياحية والساحلية.



البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (مالك مكتب مستلزمات طبية، وآخر - مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم توفير وحدة سكنية لكلٍ منهما فى المدن السياحية والساحلية، إلا أنه لم يفى بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليه.



أكدت تحـــريـــات الإدارة صحة البلاغ، وتبين قيام المشكو فى حقه (مدير لإحدى شركات التسويق العقارى- مقيم بدائرة مركز شرطة ثان طنطا بالغربية - سبق اتهامه فى 4 قضايا "نصب – تزوير") بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك وحدات سكنية فى المدن السياحية والساحلية، متخذًا من شركة التسويق العقارى إدارته والكائن مقرها بدائرة مركز شرطة ثان طنطا بالغربية مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى، وقيامه بالاستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أمكن ضبطه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك وحدات سكنية فى المدن السياحية والساحلية.