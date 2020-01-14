كريم العمدة: الجنيه أكثر العملات استقرارا أمام الدولار في الفترة الماضية.. فيديو

أكد كريم العمده أستاذ الاقتصاد السياسي، أن أكثر العملات استقرارا أمام الدولار في عام 2019 هو الجنيه المصري، موضحا أنه مع مرور الوقت كان هناك استقرار أكبر في العملة المصرية، نتيجة تحسن الموارد الاقتصادية المصرية بالكامل.



وأضاف كريم العمدة خلال حواره لـ فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك خطة لـ وزارة التجارة والصناعة، لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، للوصول إلى المستهدف بالصادرات لتكون بقيمة 50 مليارا في عام 2024.



وأشار كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج من العملات الاجنبية تزايدت بشكل كبير، موضحا أن مصر تصدرت المركز الخامس عالميا بعد الهند والصين.



وأوضح كريم العمدة، أن الواردات تحسنت بشكل كبير، لافتا إلى أن هناك حالة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، وترشيد استيراد البترول عن السابق، وذلك بعد أن أصبحت مصر رائدة في صناعة الغاز والنفط.



وتابع كريم العمدة، أن المشروعات القومية المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت بشكل كبير في تقليل الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل تدريجي، وإشباع السوق المحلي، بالإضافة لتحسين الاستثمار بشكل كبير عن السابق.