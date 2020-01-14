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رياضة

أرسنال يدرس استعارة جون ستونز من مانشستر سيتي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:07 م
جون ستونز
جون ستونز
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أ ش أ
أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن المدير الفني لفريق نادي آرسنال، ميكيل أرتيتا، يدرس محاولة التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي جون ستونز على سبيل الإعارة وسط معاناة الجانرز من مشاكل دفاعية منذ بداية الموسم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الثلاثاء أن النادي اللندني يحتاج لدعم خط دفاعه في ظل استمرار استقبال المدفعجية للأهداف، مما دفع أرتيتا للبحث في الخيارات المحتملة وبحسب مصادر فإن المدرب الإسباني يأمل في التعاقد مع ستونز الذي عمل معه أثناء توليه منصب المدرب المساعد لبيب جوارديولا في السيتي.

ويسعى ستونز (28 عاما) للمشاركة في أكبر عدد من المباريات لاستعادة أفضل مستوياته قبيل خوض منافسات يورو 2020 مع منتخب إنجلترا في الصيف.
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