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منوعات

ترتدي حجابا والسيجارة في فمها.. فنانة سعودية شهيرة تثير موجة غضب في المملكة.. تفاصيل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:01 م
فنانة سعودية
فنانة سعودية
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عزة عاطف
أثارت فنانة سعودية الجدل بمشهد في مسلسل شهير حيث بدت في مشهد منافِ للذوق العام بالمملكة بعد ظهورها بالسيجارة متشبهة بالرجال.

في مسلسل "سريع سريع" الكوميدي الذي يعرض حاليًا على شاشات التليفزيون في المملكة، قامت الممثلة السعودية الشهيرة «إلهام علي» بتقليد الرجال خلال مشهد لم يكن كوميديًا بالنسبة للجمهور.

ووضعت سيجارة في فمها وأشعلتها بينما تجلس مرتدية العباءة والحجاب، لكن جلستها وحركاتها تشبه الرجال وفقًا للمقطع المتداول.

وأثار المشهد غضب رواد مواقع التواصل، في اتهامات للممثلة السعودية بالإساءة للحجاب والترويج للتدخين الذي يعتبر عادة منهي عنها ومضرة بالصحة.

وكان المشهد عبارة عن فتاة في لقاء مع شاب داخل مكان عام، لكنه يصدم عندما يراها تجلس وتتحدث كالرجال، الأمر الذي أثار غضب المستخدمين خاصة عندما تلفظت بألفاظ تعتبر مسيئة.

وطالب رواد مواقع التواصل عدم عرض المشهد داخل أو خارج المملكة العربية السعودية لما فيه من إساءة للفتاة السعودية والحجاب.
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