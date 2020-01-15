احذر .. الأنيميا الحادة تصيبك بمرض خطير

قالت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك علاقة الأنيميا وصحة الجسم، فحينما يصاب شخص ما بالأنيميا، لا يحصل على ما يكفيه من الأكسجين، وحينما لا يتم علاج الأنيميا أو فقر الدم فإن هناك بعض المشاكل والأعراض تحدث للجسم مثل:



- ️تعب عام في الجسم

-️ الارهاق

-️ صعوبة التنفس

-️ آلام في الصدر

-️ عدم انتظام ضربات القلب

-️ الاحساس بالبرودة في الجسم خاصة الأطراف

- تنميل في اليدين والقدمين

-️ شحوب البشرة

-️ تغير المزاج

-️ فقد القدرة على التركيز والأداء

-️ الصداع والدوخة



وأردفت استشاري التغذية العلاجية، أن الأنيميا لها علاقة بالقلب ومرض القلب، فحينما تصبح الأنيميا حادة، أي أقل من 8 جرام لكل ديسيلتر دم، فإن القلب يقوم بضخ الدم المؤكسد بصورة أقوى إلى باقي أجزاء الجسم لتعويض النقص في الأكسجين في الجسم، ويجب أن يهتم مرضى فقر الدم بعلاج المشكلة لأنها تؤثر بشكل مباشر على القلب، حيث أن 48% من مرضى قصور القلب هم مصابون أساسًا بفقر الدم، وحوالي 43% من المصابين بنوبة القلب يعانون من فقر الدم.

