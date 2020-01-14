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رياضة

أحدث ظهور لـ حسام حسن مع ابنتيه زينة ويارا.. شاهد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:06 م
حسام حسن وبناته
حسام حسن وبناته
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محمد بدران
نشر حسام حسن المدير الفنى السابق لنادى سموحة، ولاعب منتخب مصر والأهلى السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام".

وظهر حسام حسن بصحبة بناته زينة ويارا فى ظهور نادر لهما، ونالت إعجاب متابعيه، وانهالت عليه التعليقات. 

يذكر أن التوأم حسام وإبراهيم حسن والجهاز المعاون بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، قررا التقدم باستقالتهما من القيادة الفنية للفريق عقب الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-3 في الدوري الممتاز.

وأبلغ التوأم "حسن" اعتذار الجهاز الفني للمهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ووجها له الشكر على الفترة الماضية.

ولعب العميد حسام حسن للأهلي في الفترة ما بين 1985/2000 نجح خلالها في إحراز لقب الدوري 10 مرات ولقب كأس مصر 6 مرات ولقب قاري وحيد هو كأس أبطال الكؤوس عام 1993 و4 ألقاب عربية.

ويعد حسام حسن ثاني أفضل هداف في تاريخ الأهلي بعد الأسطورة الخطيب برصيد 138 هدفا.
أحدث ظهور لـ حسام حسن مع ابنتيه زينة ويارا.. شاهد
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