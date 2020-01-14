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كريم العمدة: الصادرات المصرية ارتفعت لـ 30 مليار دولار في الفترة الحالية.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:20 م
صوره تعبريه
صوره تعبريه
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نورهان رأفت
قال كريم العمده أستاذ الاقتصاد السياسي، إن تحسن الجنيه المصري أمام الدولار في الفترة الحالية، جاء بعد قرار تحرير الجنيه المصري، موضحا انه من اهم القرارات المصيرية الاقتصادية في الفترة الماضية.

وأضاف العمده خلال حواره لـ فضائية "اكسترا نيوز"، ان الصادرات المصرية ارتفعت لـ 30 مليار دولار في الفترة الحالية، موضحا ان هناك خطة من قبل وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى 50 مليار جنيه في عام 2024.

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، إلي أن البنك المركزي يسعى لأن يكون الاقتصاد المصري تنافسيا، من حيث أن تكون مصر كوجهة سياحية وتجارية ارخص من باقي الدول فيما يتناسب مع معدل النمو بشكل متوازن.

وأوضح كريم العمدة، ان من ابرز الفوائد التي تتجلى في انخفاض العملة المصرية أمام الدولار، هو تقليل الدين الخارجي فكلما انخفض سعر الدولار ينخفض في المقابل الدين الداخلي المصري.

وتابع العمدة، أن المستثمرين الأجانب يسعون وراء الدول المستقرة داخليا ، موضحا ان مصر اصبحت من ضمن الدول التي يثق فيها المستثمرون وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
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