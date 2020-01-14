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حوادث

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون ليلى سويف

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:22 م
الدكتورة ليلى سويف
الدكتورة ليلى سويف
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مصطفى رماح
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما حادا على الدكتورة ليلى سويف، حيث وصفها عدد كبير منهم بـ"الكاذبة" بسبب قيامها بالهجوم على الدولة بعد وفاة المسجون مصطفى قاسم.

قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى : "ليلي سويف بتصطاد في الميه العكرة على حساب البلد، لان كلنا قرأنا ان مصطفى قاسم كان في المستشفى وكل اهله بـ يزوروه في المستشفى، ويوم ما تعب تم نقله لمستشفى القصر العيني" .

وقال اخر : "إحنا عارفين مين اللى بيديكى تعليمات علشان تسوقي للادعاءات دی ، وكل الادعاءات اللى انتى بتروجيها موجودة على صفحات الإخوان على الإنترنت، كلامك كله نسخة من اللي بيقولوه الإخوان" .

وهاجمها شخص اخر قائلا : "یا لیلی إنتم المسئولين عشان إنتو اللي بتدوا التعليمات للي زي مصطفى قاسم يعملوا كده ويتصرفوا تصرفات غير مسئولة .. وعلى فكرة كل الإخوان لا يستجيبوا للدعوات دی ولا التصرفات دی" .

وقال اخر : "انا مستغرب لماذا أنتي لا تزالى خارج السجن رغم إن عدد اللى إتسمموا بأفكارك موجودين في السجن نتيجة قيامهم بتخريب بلدهم بعد أن صدقوا أكاذيبك .
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