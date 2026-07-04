محمد زيدان يحتفل مع محمد صلاح بالتأهل التاريخي وجائزة رجل المباراة

احتفل نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان مع قائد الفراعنة محمد صلاح، بالتأهل التاريخي لمنتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد نهاية المواجهة أمام منتخب أستراليا.

وشارك محمد زيدان صورة تجمعه بمحمد صلاح، احتفالًا بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني، كما حرص على تهنئة قائد الفراعنة بعد تتويجه بجائزة رجل المباراة، عقب الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء.

وكان منتخب مصر قد حقق إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مباراة دور الـ32 من مونديال 2026.

وبهذا الفوز، ضرب منتخب مصر موعدًا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في الدور ثمن النهائي، ضمن منافسات البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد في مشوارهم بالمونديال.