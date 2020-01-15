لـ القضاء على حب الشباب.. أفضل الماسكات للبشرة الدهنية

تعانى العديد من الفتيات من ملمس البشرة الدهنية، والذى يسبب العديد من المشكلات مثل ظهور حب الشباب، وعدم القدرة على وضع الماكياج لفترة طويلة.



ووفقًا لموقع "boldsky" إليكى أهم الماسكات التى تساعدك فى التخلص من البشرة الدهنية.





ماسك الطماطم للبشرة الدهنية:-

مكونات ماسك الطماطم:-

- عصير طماطم

- 3 ملعقة صغيرة دقيق أرز

- 1 ملعقة صغيرة عسل





خطوات تحضير ماسك الطماطم:-

- نقوم بخلط عصير الطماطم مع العسل ودقيق الأرز

- ونترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر

- من الممكن الاستغناء عن كل ذلك ونقوم بفرك البشرة بالطماطم بحركات دائرية لمدة ربع ساعة





مكونات ماسك دقيق الأرز والكركم للبشرة الدهنية:-

- 3 ملعقة دقيق أرز

- 1 ملعقة عصير خيار

- 1 ملعقة عسل

- القليل من عصير الخيار





خطوات تحضير ماسك دقيق الأرز والكركم للبشرة الدهنية:-

- نقوم بخلط كل المكونات معًا حتى يتكون خليط ناعم

- نضع الخليط على الوجه، وعند جفاف الخليط نغسل الوجه بالماء الفاتر

