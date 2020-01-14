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اقتصاد

نمو أرباح سيتي جروب 15% بفضل إيرادات بطاقات الائتمان والتداول

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:42 م
رويترز
أعلنت سيتي جروب تحقيق ارتفاع بنسبة 15 بالمئة في أرباح الربع الأخير من العام يوم الثلاثاء بفضل صعود إيرادات بطاقات الائتمان وأنشطة التداول فضلا عن انخفاض الضرائب.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين العاديين إلى 4.98 مليار دولار أو 2.15 دولار للسهم في ثلاثة أشهر انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول من 4.31 مليار أو 1.64 دولار للسهم قبل عام.

وتوقع المحللون في المتوسط أن تبلغ ربحية السهم 1.84 دولار بحسب بيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.
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