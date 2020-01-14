القليوبية تدشن الملتقى التوظيفي الأول للشباب.. 20 يناير

أعلنت محافظة القليوبية تدشين الملتقي التوظيفي الأول للشباب المقرر إقامته في 20 يناير الجاري بمركز شباب مدينة شبين القناطر .



وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ان الملتقي بالتعاون مع مديريات القوي العاملة والشباب والرياضة والتربية والتعليم وشركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لشباب المحافظة ضمن خطة المحافظة لدعم الشباب ومحاربة البطالة .



وأضاف المحافظ أن المحافظة تهتم بتوفير فرص عمل للشباب سواء عبر الوظائف أو العمل الحر ومنها مشروع إقامة تنفيذ مجمع متكامل للمشروعات الصغيرة للشباب يهدف إلى الارتقاء بالمنطقة وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة بمدينة بنها على مساحة 18500 متر مربع تقريبا وسوف ينفذ المشروع على مراحل وفقا لجداول زمنية محددة.



واشار الى إن المشروع يشمل تنفيذ مجمع متكامل للمشروعات الصغيرة للشباب في شكل حضاري وممارسة نشاطهم في إطار قانوني من خلال وحدات ثابتة ومتنقلة تتميز بشكل جمالى وأماكن مخصصة لعرض المأكولات والمشروبات الخفيفة، إضافة إلى مكتبة ثقافية ومسرح مكشوف وأماكن لألعاب الأطفال وممشى ومكان لهواة الصيد.