وزير الكهرباء يستقبل وفدا من الكونغو لبحث التعاون الثنائي.. صور

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، Alexandre Koyembe مستشار رئيس الجمهورية الكنغولى للبنية التحتية و Nsana Kanyoni نائب رئيس غرفة الصناعات والشركات الكونغولية وعدد من ممثلي الوزارات المصرية وعدد من رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الكهرباء والإنشاءات والبنية التحتية، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع الكهرباء المصرى، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة وجمهورية الكونغو الديمقراطية ممثلة فى قطاعى الكهرباء بالبلدين الشقيقين.





وأشاد شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الكونغولية المتميزة، مؤكدًا على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله فى قطاع الكهرباء والطاقة لدعم أواصر التعاون بين البلدين في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى.





وقدم الوزير، خلال اللقاء عرض تقديمى استعرض فيه إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى متضمنًا الإنجازات التى نجح فى تحقيقها خلال الفترة السابقة، موضحا أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتم استعراض المشروعات المشتركة والتى يقوم بتنفيذها شركات مصرية عاملة فى مجال الكهرباء.





وأضاف وزير الكهرباء أنه تم مناقشة سبل تسهيل المشاركة المصرية فى مشروع سد إنجا مؤكدًا على اهتمام الجانب المصري بأن يكون لمصر دور فى تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصرى وبدعم من الحكومة المصرية والذى تم الإتفاق عليه من خلال إعلان سياسى بين البلدين أثناء زيارة رئيس الوزراء الكونغولى ووزير الطاقة بالكونغو لمصر عام 2016.





وأضاف أنه تقرر أن يقوم وزير الكهرباء على رأس وفد من الجهات المصرية وعددًا من شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الكهرباء لزيارة الكونغو للتباحث بشأن إمكانية اشتراك مصر فى تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائى مع إنجا.





وأشار إلى التعاون القائم مع الكونغو سواء من خلال إيفاد الخبراء المصريين لدولة الكونغو أو من خلال البرامج التدريبية التى يقدمها القطاع على المستويين الفني والإداري للكوادر الكونغولية لتلبية احتياجات الجانب الكونغولي والبرامج التى يحتاجها وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده مؤكدًا أنه تم خلال الفترة من 2003 وحتى الآن تدريب حوالى 260 متدربًا كونغوليًا فى مختلف مجالات الكهرباء.





كما أكد شاكر على دعم الحكومة المصرية لدولة الكونغو الديمقراطية فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء على أرضها.





وفى نهاية اللقاء أشاد الوفد الكونغولى بعمق العلاقات المصرية الكونغولية منذ قديم الأزل، معربًا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، معربًا عن رغبته فى الاستفادة منها سواء من خلال إعداد دراسات الجدوى أو من خلال تقديم الدعم الفنى أو من خلال مشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية لإقامة المشروعات والإستثمار على أرض بلاده، موضحًا انه سيتم توفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالكونغو وخاصة بعد تحرير سوق الكهرباء بها.





وأكد الوفد رغبتهم أيضًا فى تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والكونغولى فى كافة المجالات الخاصة بالبنية التحتية من خلال شركات القطاع الخاص فى البلدين





وتأتى مثل هذه اللقاءات تفعيلًا لسياسة الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الامكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.



