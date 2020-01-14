المحكمة في حيثياتها عن براءة ريهام سعيد: انتقادها لمرضى السمنة بهدف النصح

أودعت محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، اليوم الثلاثاء، حيثيات الحكم ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة إهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أوراق القضية قد خلت من ثمة ألفاظ تعد قذفًا في حق المدعي بالحق المدني، أو سبًا له كان المتهمة قد وجهتها لأي من المدعين بالحق المدني يمكن معه للمحكمة من مراقبة تلك الألفاظ، ومعاقبة المتهمة عليه إذا كان، وكانت الأوراق قد خلت من أحد أركان جريمة السب والقذف.



وأكدت المحكمة، أن ما جاء على لسان المتهمة من كلام يعبر عن خشيتها من أن تلك البدانة قد تسبب بعض الأمراض، ومنها أمراض القلب، فإن المتهمة عندما انتقدت البدينات حرصًا منها على إتباع الوسائل السليمة للتغذية.



وتابعت الحيثيات، أن المتهمة لم توجه صراحة نقدًا للمدعين بالحق المدني لفظًا، كما أن للمتهمة الحق في النقد المباح باعتبارها إحدى الإعلاميات التي أوكل إليها برنامج يعبر عن مكنونه بعض القضايا والدستور كفل للمواطن الحق في التعبير عن الرأي فالمتهمة عندما عبرت عن رأيها فأنها لم تقصد المدعين بالحق المدني بأشخاصهما، الأمر الذي تشككت معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم، ومن ثم تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة من تلك التهمة.



وأضافت الحيثيات أن المدعين بالحق المدني أقاما دعوى مباشرة طالبا فيها بمعاقبة "ريهام سعيد"، لازدرائها فئة كبيرة من المجتمع المصري ونشرها كلمات مسيئة وسخرية وساخرة من السيدات البدينات واستخدام عبارات وأوصاف تمثل إهانة بالغة للمرأة، مما يعد قذفًا، وذلك خلال إحدى حلقات برنامجها الموقوف.



وأشارت المحكمة إلى أن المقرر بأحكام محكمة النقض أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونًا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة مقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ويشترط لذلك ركن العلانية الذي لا يتوفر إلا بتوافر عنصرين أن تحصل الإذاعة وأن يكون ذلك عن قصد المتهم.



برأت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم الثلاثاء، الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي وكيلا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة.



وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قد أصدرت قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي قضت فيه المحكمة بعدم قبول الدعوى بأن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك.



كان المحامي أشرف ناجي، تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها الشهير "صبايا".



كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.