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أخبار العالم

العالم يغرق.. الدين العالمي يحطم الرقم القياسي ويصل إلى 235 تريليون دولار

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:49 م
الدين العالمي يسجل
الدين العالمي يسجل رقما قياسيا
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رشا عبد الخالق
ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية في تقرير لها تحت عنوان "العالم يغرق في الديون" أن الدين العالمي الضخم حطم الرقم القياسي لأعلى نسبة دين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي قبل انتهاء عام 2019.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي حطم الرقم القياسي خلال الشهور التسعة الماضية، الذي يشمل قروض العائلات والشركات والحكومات، حيث ارتفع بمقدار 9 تريليون دولار إلى ما يقرب من 253 تريليون دولار في تلك الفترة.

وبهذا يصل معدل الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 322٪، متجاوزا بفارق ضئيل عام 2016 كأعلى مستوى على الإطلاق.

وأشار المعهد إلى أنه تم تسجيل نصف هذا الرقم الهائل في أسواق الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا حيث بلغ حجم الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حوالي 383%.

وأضاف أن هناك عدة دول متورطة في هذه الأزمة مثل نيوزيلندا وسويسرا والنرويج بسبب ارتفاع مستويات قروض المنازل، بينما تعتبر الولايات المتحدة وأستراليا الأعلى في هذا المجال.

وفي الأسواق الناشئة، فقد كانت مستويات الدين أقل حيث بلغت 72 تريليون، وعلى سبيل المثال، تقترب نسبة الدين الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي من 310٪، وهو أعلى مستوى في العالم النامي.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن هذا الدين العالمي الضخم سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي، خصوصا أنه من المرجح أن يزداد حجمه خلال العام الحالي.
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