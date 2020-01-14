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أخبار البلد

السفير المصري بالخرطوم يبحث مع وزير الزراعة السوداني التعاون الثنائي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:35 م
السفير حسام عيسى
السفير حسام عيسى
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أ ش أ
بحث وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني، المهندس عيسى عثمان شريف، مع السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الاستثمار الزراعي.

وأشاد وزير الزراعة السوداني، بالتعاون الثنائي مع مصر، والمبني على التعاون الفني والتدريب، داعيًا إلى ضرورة التنسيق بين البلدين في كافة المجالات الزراعية والبحثية للاستفادة من تجربة مصر في التدريب، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة للتعاون مع مصر في جميع المجالات.

بدوره، أكد السفير المصري في السودان حسام عيسي، أهمية التعاون في المجال الزراعي خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها البلدان، مستعرضًا تجربة مصر في مجال الزراعة.

ودعا إلى توطيد التعاون في مجال التجارة والثروة الحيوانية، لافتًا إلى توفير مصر دورات تدريبية خاصة بالقطاع الزراعي للجانب السوداني.
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