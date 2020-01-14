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رياضة

النجم الساحلي يكشف موقف كوليبالي من المشاركة فى مباراة الأهلي بدوري الأبطال

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:43 م
صورة أرشيفية لـ كوليبالي
صورة أرشيفية لـ كوليبالي مع الأهلي
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أحمد هاني
يستعد النادي الأهلي لاستضافة نظيره النجم الساحلي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب "السلام".

وأكد المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي قيس عاشور في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللاعب سليماني كوليبالي لاعب الفريق التونسي سيشارك بشكل طبيعي في مباراة الأهلي دون أي مشكلة أو حساسية بينه وبين المارد الأحمر.

كان الجهاز الفني للنجم الساحلي التونسي بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، إضافة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق، إلي القائمة الإفريقية.

ويتواجد النجم الساحلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، بجوار الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي.

وكانت هناك أزمة في قيد سليماني كوليبالي بسبب استحقاق الأهلي للغرامة الموقعة على اللاعب بعد هروبه من الفريق المصري في عام 2017 وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلن النادي الأهلي عن انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي.
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