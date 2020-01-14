محافظ الدقهلية يتفقد أتوبيسات النقل المميز الجديدة.. ويوجه بدراسة نقل سوق الجملة بالمنصورة لخارج المدينة ..صور

- محافظ الدقهلية يتفقد أتوبيسات النقل المميز الجديدة

- دراسة نقل سوق الجملة بالمنصورة لخارج المدينة - محافظ الدقهلية يلتقي وفدا من مسئولي الهيئة العربية للتصنيع - تنفيذ بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين





عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة لاستعراض آليات وجدوى عمل المراكز التكنولوجية في توفير الخدمة للمواطنين.





وأكد محافظ الدقهلية، أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى الربط بين الفروع والأطراف والمراكز الرئيسية للمديريات والمراكز والأحياء لتسهيل تقديم الخدمة في مختلف القطاعات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.





وأشار إلى أن كل مواطن يطلب خدمة يتوجه لأحد المراكز التكنولوجية لقضائها من خلال المعلومات المتوفرة على الشبكة.





وطالب محافظ الدقهلية مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتحديد عدد النقاط الفعلية المقترحة لتوصيل الخدمة إليها لترشيد الإنفاق العام على المشروع.





كما تفقد محافظ الدقهلية، أتوبيسات النقل المميز الجديدة والتي من المقترح أن تنطلق للعمل في مدينة المنصورة.





وأكد محافظ الدقهلية أنه يبذل كل الجهود لتوفير الخدمات المطلوبة لأبناء الدقهلية، والعمل المستمر على ايجاد حلول للنقل داخل المحافظة وتيسير حركة التنقل للمواطنين.





وقال مسئولي الشركة المنفذة لمشروع النقل المميز بالمدينة أن الأتوبيسات الجديدة مكيفة ولن يتم تحميل ركاب زيادة عن العدد المحدد في الترخيص.





فيما استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم وفدا من مسئولي الهيئة العربية للتصنيع لاستعراض عدد من المشروعات المقترح تنفيذها.





وأكد محافظ الدقهلية أن هناك تعاونا وثيقا بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع وهناك تنسيق كامل بين الجانبين في دراسة وتنفيذ بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين.





وأوضح محافظ الدقهلية أن لقاءه اليوم بوفد الهيئة العربية للتصنيع ركز على مناقشة واستعراض سبل التعاون في كافة المجالات وامكانية الاستفادة من خبرات وإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع في مجال إنشاء خطوط تدوير قمامة ومحطات وسيطة ورفع المقالب العشوائية إلى جانب تجهيز صالات الألعاب الرياضية.





فيما حضر اللقاء من جانب الهيئة العربية للتصنيع المهندس محسن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية والمهندس عبده السيد مستشار رئيس مجلس الإدارة،والمهندس فتحي حسن والمهندس حمزة عبد الحليم.





كما تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، الثلاثاء، سوق الجملة بالمنصورة يرافقه سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور، السكرتير المساعد.





وأكد محافظ الدقهلية ضرورة الاستغلال الأمثل لأراضي المحافظة وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى اتخاذ خطوات عملية لنقل سوق الجملة من داخل الكتلة السكنية والاستفادة من الأرض المقام عليها.



