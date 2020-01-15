AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم "الأربعاء" محاكمة عمرو أشرف الهراس، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد المنعم.

كان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم إلي محكمة الجنايات، حيث إنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس.ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار.. حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجنايات تستكمل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع

تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع

قطار المحاكمات.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث جزيرة الوراق لـ 10 ديسمبر.. كتائب حلوان لجلسة 16 ديسمبر.. ولاية سيناء الأربعاء المقبل

قرار جديد من جنايات القاهرة بخصوص العضو المنتدب لـ إيجوث فى الكسب غير المشروع

ترشيحاتنا

حقيقة انضمام إليو بادجي إلى الأهلي قادما من الدوري النمساوي

أول فيديو للانفجار الكيميائي الهائل في كتالونيا

اخبار الرياضة.. بوطيب يرفض التنازل عن مستحقاته وفسخ تعاقده.. حقيقة انضمام إليو بادجي إلى الأهلي .. رحيل مدرب الزمالك السابق

أخبار الزمالك..النقاز يصدم الزمالك بمستندات جديدة.. وبوطيب يرفض التنازل عن مستحقاته

سائح يضرب راكب مترو بوحشية لإسقاط هاتفه الايفون دون قصد.. شاهد ماذا حدث

بسعر منخفض أبل ستطلق هاتفا شبيه بـ iPhone 8.. تعرف على السعر وتاريخ الإصدار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي