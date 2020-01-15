اليوم.. محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بتهمة الكسب غير المشروع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم "الأربعاء" محاكمة عمرو أشرف الهراس، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد المنعم.



