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بين الناس

نادية تناشد وزارة التضامن: أريد معاشاً يساعدني على تكاليف علاج السرطان.. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:07 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة نادية روحي صادق، تقيم في حدائق القبة في القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاش يساعدها على تكاليف العلاج.

وتقول في رسالتها: أعاني من مرض السرطان، وأتمنى الحصول على معاش «تكافل وكرامة» فهو مهما كان ضئيلاً إلا أنه يساعد في ظروف المعيشة القاسية التي أمر بها .

للتواصل مع الحالة: 01227349256 _ 01287016706

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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