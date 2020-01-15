نادية تناشد وزارة التضامن: أريد معاشاً يساعدني على تكاليف علاج السرطان.. صور

ناشدت المواطنة نادية روحي صادق، تقيم في حدائق القبة في القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاش يساعدها على تكاليف العلاج.
وتقول في رسالتها: أعاني من مرض السرطان، وأتمنى الحصول على معاش «تكافل وكرامة» فهو مهما كان ضئيلاً إلا أنه يساعد في ظروف المعيشة القاسية التي أمر بها .
للتواصل مع الحالة: 01227349256 _ 01287016706
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