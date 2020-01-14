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حوادث

بعد استغاثة مواطنة .. الأمن يتخذ الإجراءات القانونية تجاه مجموعة من الأشخاص بمصر الجديدة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مجموعة من الأشخاص قاموا بالتعدى بالسب على مواطنة سبق لأخيهم قتل زوجها.

على خلفية ما سبق نشره بإحدى الصحف بشأن شكوى لإحدى المواطنات، تضررت خلالها من قيام أشقاء قاتل زوجها بترويج المواد المخدرة بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وقيامهم بتهديدها وترويع أبنائها.

تم استدعاء الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وبسؤالها، أفادت بتعرضها للسب والقذف وتكسير زجاج المحل الخاص بها من قِبل أشقاء مرتكبى جريمة مقتل زوجها، وطلبت أخذ التعهد اللازم بعدم التعرض لها ولأبنائها.

باستدعاء والدة المشكو فى حقهم (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، وبسؤالها، أفادت بأنها الزوجة الثانية للمتوفى "زوج الشاكية"، وأنها عقب حدوث الواقعة تركت محل إقامتها هى وأولادها وأشقائها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتقيم حاليًا بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وقد تم اتخاذ التعهد اللازم عليها وذويها بعدم التعرض للشاكية.
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