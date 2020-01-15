خبير مصرفي: كل مواطن يسعى إلى أن يؤمن مستقبله ويحصل على مقابل مادي بعد المعاش.. فيديو

قال محمد جاويد، الخبير المصرفي، إن كل مواطن يسعى ان يؤمن مستقبله ويحصل على مقابل مادي يساعده على الحياة فى سن المعاش.



وأضاف محمد جاويد، خلال حواره التليفزيوني في برنامج"90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن فكرة الكارت الصحي فكرة مختلفة تماما عن التأمين الصحي.



وتابع الخبير المصرفي، أنه يجب على الدولة ان تطرح صك لكل مواطن بدون اي شروط غير دفع الأقساط بانتظام واستثمار ذلك لمصلحة المواطنين.



وأشار إلى أن، الكارت الصحي هو عبارة عن كرت يتم دفع أقساط له شهريا أو كل 6 أشهر ويستخدم ذلك الكارت فى إجراء العمليات الكبيرة والعلاج من الأمراض الخبيثة.



وأوضح محمد جاويد، أن على المواطن ان يفكر فى أولوياته وفكرة الصك لجميع شرائح المجتمع لتأمين المواطنين بعد سن المعاش أو بعد تقدم العمر به.

