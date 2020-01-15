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اقتصاد

اليوم.. توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:21 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
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محمد صبيح
ينظم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصحفي لتوقيع اتفاق مع شركاء التنمية لدعم توفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة بمصر.

يشارك بفعاليات المؤتمر، نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية و الرئيس التنفيذي للجهاز، و ممثلي البنك الألماني للتعمير و الاتحاد الأوروبي.

وتشهد " جامع" توقيع اتفاقية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بين بنك الاعمار الألماني والاتحاد الأوروبي والجهاز .

ويأتى توقيع هذه الاتفاقية فى إطار سياسة الدولة الرامية إلى توفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة فى مصر واستمرارا لجهود جهاز تنمية المشروعات .
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