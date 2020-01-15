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«قادر 2020».. اللواء ناجي شهود يكشف عن سبب اختيار هذا الاسم لمناورة القوات المسلحة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:01 ص
قادر 2020
قادر 2020
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كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء ناجي شهود المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات المسلحة ترسل رسالة طمأنة للشعب المصري من خلال مناورة «قادر 2020».

وأضاف شهود خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أنه لن يستطيع أحد النيل من مصر وقادرون علي ردع أي معادي، مشيرا إلى أنه تم أختيار أسم «قادر 2020» لكي يتماشى معه مضمون التدريب.

وأشار المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن إختيار أسم «قادر 2020» له معنى ورسالة والقوات المسلحة قادرة على تنفيذ كل ما يطلبه الشعب المصري، موضحا أن القوات المسلحة هي ذراع الشعب المصري.

ووجه شهود رسالة للشعب المصري : «يا مصريين اطمنوا القوات المسلحة قادرة على تنفيذ إرادة المصريين، ولا أحد يستطيع اي يتدي علي ديننا أو أراضينا.

وأوضح أن المناورة هي تدريب ودراسة لكل الاسلحة بالقوات المسلحة، مؤكدا أن كافة تشكيل وقطاعاتها لتكون جاهزة ومستعدة، ومحاور التحرك جميعها معدة وجاهزة للتنفيذ.
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