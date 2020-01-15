محمد منير يوجه رسالة لجمهوره وزملائه: كنتم أهلي وعائلتي وسندي

وجه الفنان محمد منير رسالة لجمهوره وزملائة بعد دعمه ومساندته خلال عزاء ابن عمه وزوج شقيقته محمود ابايزيد الذي أقيم مساء امس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



وكتب الكينج على صفحته بموقع "فيس بوك" إنا لله وإنا اليه راجعون بالأمس كان عزاء أخي وتوأم روحي وابن عمي وزوج شقيقتي المرحوم محمود ابايزيد، لم أشعر بالعزاء ...كان لقاء مع التسامح والحب والدفء ...شعرت امس اننا نملك قدرة الحب معًا.





وأضاف: "شعرت بحبكم جميعًا أولادي، زملائي، أصدقائي والشعب المصري والعربي فكنتم جميعًا أهلي وعائلتي وسندي، شعرت في لحظة واحدة بكل مشاعر المواساة الرقيقة المليئة بالدفء والحب، شعرت للمرة المليون بشعور العائلة".



وتابع الكينج: "باسمي واسم كل أفراد عائلتي أقول لكم من قلبي شكرا لكم جميعًا، رحم الله محمود أبا يزيد وسبحان من له الدوام".





وكان محمود أبا اليزيد (ابن عم محمد منير وزوج شقيقته ومدير أعماله)، وافته المنية فجر يوم السبت، وشيعت جنازته ظهر نفس اليوم من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر.



وظهر محمد منير في مراسم الجنازة، بوجه منتفخ وشاحب، ما أثار الجدل بين محبيه وجمهوره الكبير الذين تساءلوا عن حالته الصحية وآخر تطوراتها.