حقيقة انضمام إليو بادجي إلى الأهلي قادما من الدوري النمساوي

ذكرت بعض التقارير الصحفية، اقتراب المهاجم السنغالي الشاب إليو بادجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





وينتهي عقد بادجي مع رابيد في صيف عام 2022، حيث شارك مع فريقه في 34 مواجهة منذ انضمامه في العام الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع ثلاث أهداف لزملائه.





وأكدت مصادر سنغالية مقربة من إليو بادجي لـ"صدى البلد"، أن اللاعب أتفق بالفعل مع نادي روسي كبير للانضمام له خلال الفترة القادمة، حيث يرفض اللاعب نهائيًا العودة إلى إفريقيا في هذا السن.





وكان أمير توفيق قد سافر إلي أوروبا للتعاقد رسميًا مع مهاجم لدعم الصفوف الحمراء وقيد محليًا وأفريقيا.



