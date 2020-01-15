بطريقة لا تؤثر على مذاقه .. تعرفي على خطوات تخزين البصل

يعد البصل من الخضراوات التى لا يمكن الأستغناء عنها، ولذلك يفضل أن تحفظ بطرق سليمة لا تؤثر على مذاقها .



ووفقًا لموقع "wikihow" إليكى طريقة تخزين البصل .



- نحضر كمية البصل المراد تخزينها ، ونقوم بتقشر حبات البصل.



- نفرم البصل أو تقطيعه لشرائح على حسب الرغبة أو على حسب الوصفات التي سنستخدم البصل في تحضيرها بعد ذلك .



- نحضر أكياس التخزين ،ونضع فيها البصل المفروم و البصل المقطع شرائح ثم نفرغ الكيس من الهواء تمامًا ونغلق الأكياس بإحكام.



- حتى يسهل الوصول للبصل بعد ذلك نضع البصل على حسب الوصفة التي سيستخدم فيها وعلى حسب أيضًا الكمية التي ستستخدم ،ونضع على كل كيس لاصقة ونكتب عليها تاريخ ونوع الأكل الذي سيستخدم فيه البصل حتى نصل له بشكل سريع .



- يحتفظ البصل المخزن بهذه الطريقة بنكهته من ثلاثة شهور إلى ستة شهور