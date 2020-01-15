طفرة عالمية.. كامل الوزير يكشف عن خطة النقل الجديدة 2020 | شاهد

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن عام 2024 ستشهد جميع أرجاء الدولة المصرية طفرة جديدة على أعلى مستوى في وسائل المواصلات، تماثل دول العالم، موضحاً أن هناك مجهودًا كبيرًا يتم بوزارة النقل في كافة القطاعات.





وأضاف «كامل الوزير» خلال حواره على قناة «سكاي نيوز عربية» أن وزارة النقل استطاعت القيام بتغيير كبير في قطاع النقل، ويشعر باطمئنان كبير بما يشهده قطاع السكك الحديدية من تطور كبير على أرض الواقع.





وأوضح وزير النقل والمواصلات، أنه وضع خطة عاجلة وخطة متوسطة المدى وخطة بعيدة المدى، وتم عرضها على رئيس الجمهورية لضمان سلامة وحياة المواطنين.





وشدد على أن هناك خطة عاجلة سيتم الانتهاء منها في 30 يونيو 2020 والعمل علي زيادة الإنتاجية لعودة المليون راكب بالنسبة للقطارات، مؤكدا أن الاعتماد سيكون على التكنولوجيا الحديثة لتخفيف العنصر البشري.



