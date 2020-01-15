وزير النقل يكشف عن موعد الانتهاء من مشروع «المونوريل» وخط سيره .. شاهد

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن المونوريل له خطان الأول من ستاد القاهرة حتى العاصمة الإدارية الجديدة، والثاني من إمبابة حتى أكتوبر، وسيتم الانتهاء منه في 2024.





وأكد «كامل الوزير» خلال حواره على قناة «سكاي نيوز العربية» أن عام 2024 ستشهد جميع أرجاء الدولة المصرية طفرة جديدة على أعلى مستوى في وسائل المواصلات، تماثل دول العالم، موضحًا أن هناك مجهودًا كبيرًا يتم بوزارة النقل في كافة القطاعات.





وأضاف وزير النقل والمواصلات، أن وزارة النقل استطاعت القيام بتغيير كبير في قطاع النقل، ويشعر باطمئنان كبير بما يشهده قطاع السكك الحديدية من تطور كبير على أرض الواقع.





وأوضح أنه وضع خطة عاجلة وخطة متوسطة المدى وخطة بعيدة المدى، وتم عرضها على رئيس الجمهورية لضمان سلامة وحياة المواطنين، مشددًا على أن هناك خطة عاجلة سيتم الانتهاء منها في 30 يونيو 2020 والعمل علي زيادة الإنتاجية لعودة المليون راكب بالنسبة للقطارات، مؤكدًا أن الاعتماد سيكون على التكنولوجيا الحديثة لتخفيف العنصر البشري.





وأشار إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه للخطة العاجلة ومتوسطة المدى، والآن يسعون إلى مضاعفة العدد الي 125 مليارًا في 30 يونيو 2024، مؤكدًا أن كافة الإشارات ستعمل بالكهرباء دون تدخل بشري، بعد الانتهاء من كافة تطوير القطارات والمحطات.





ونوه إلى أن الوزارة تعمل الآن على تدريب وتأهيل العنصر البشري، وتشكيل فرق لرفع الكفاءة والبنية التحتية من خلال وسائل أمان حديثة، موضحًا أنه يتم تدريب بعض العمال في الدول المصنعة للجرارات منها الولايات المتحدة، وبعدها يقومون بتدريب السائقين في المعهد بنفس الكفاءة في مصر.





وشدد على أن عام 2024 سيكون عام أمن في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من مرحلة الخط الثالث لمترو الأنفاق والبدء في المرحلة الرابعة.





وأضاف أن تكاليف محطات تحصيل الرسوم وعبور الطريق «الكارتة» لا تكفي 50% من صيانة الطرق، موضحًا أن الدولة وضعت خطة قومية للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه كمرحلة أولى وثانية وتصل إلى 102 مليار جنيه بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من الخطة.



