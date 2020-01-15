صاحب استجواب وزيرة الصحة: تعهدت بتطوير مستشفى بولاق الدكرور خلال عام.. فيديو

قال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، والمتقدم باستجواب لسحب الثقة من وزيرة الصحة، إن ردود وزيرة الصحة على استجوابه غير مقنعة حول تردي أوضاع مستشفى بولاق الدكرور.





وأضاف محمد الحسيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن مستشفى بولاق الدكرور بها مشاكل كثيرة وتقدمنا ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة لمخاطبة وزيرة الصحة.





وتابع الحسيني: "طلبت من الوزيرة زيارة مستشفى بولاق الدكرور التي تعاني من تردي مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ولم تستجب إلى طلبي".





وأكمل الحسيني: "قمت بتصوير فيديو بالصوت والصورة يكشف أوضاع المستشفى من الداخل والصرف الصحي، ووزيرة الصحة قالت إن مواطني بولاق الدكرور يحصلون على خدمة صحية 100%".



